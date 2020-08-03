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Паспортный контроль в Международном аэропорту Минеральных Вод.

Прощай бумага и очереди: Россия вводит электронные визы

© Sputnik / Антон Подгайко
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200803/31154403/Proschay-bumaga-i-ocheredi-Rossiya-vvodit-elektronnye-vizy.html

У этой визы будет самостоятельная категория наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной и визой временно проживающего лица.

С 1 января 2021 года посетить Россию можно будет по электронной краткосрочной визе, оформление которой займет не более четырех дней. Sputnik выяснил, кто сможет воспользоваться новым порядком.

Вслед за пилотным проектом - выдачей электронных виз гражданам 53 государств для поездок во Владивосток и Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область Россия вводит возможность получать электронные краткосрочные визы с правом посещать любой регион страны.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому для кратковременного посещения России будет введена универсальная единая электронная виза сроком до 60 дней. У этой визы будет самостоятельная категория наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной и визой временно проживающего лица.

При этом продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) агентству Sputnik пояснили, что, согласно статистике, поездки иностранцев в Россию занимают в среднем неделю, поэтому этих дней для краткосрочного пребывания в стране должно хватить.

Граждане 113 стран: Россия максимально упрощает въезд

Оформить новую визу можно будет, начиная с 1 января 2021 года. В МИД России обращают внимание на то, что в рамках эксперимента с электронными визами в Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область они столкнулись с проблемой – претенденты при заполнении заявления часто допускают ошибки, что становится причиной отказа в получении визы. Чтобы такого не происходило в случае с новыми визами, сайт доработали и упростили.

Граждане каких именно стран смогут воспользоваться нововведением, пока точно не известно.

"Перечень иностранных государств будет утвержден правительством Российской Федерации отдельно", - пояснила агентству Sputnik член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

"Полагаю, что электронная краткосрочная виза будет пользоваться спросом. Нововведение направлено на развитие въездного туризма в России, потому что приоритетами сегодня являются именно внутренней и въездной туризм. И я думаю, это один из тех механизмов, который позволит иностранным гражданам среди ряда государств для путешествий останавливать свой выбор на Российской Федерации", - считает депутат Госдумы.

Пляж, девушка серфер
© Photo : 7-themes
Если дама путешествует одна, какую страну ей выбрать

Скорее всего, в список стран, граждане которых смогут воспользоваться электронной визой войдут 53 государства, которые пользоваться пилотным проектом. Среди них - страны Евросоюза, Китай, Япония, Турция, Индия. Но в этом списке не было граждан США, Канады и Великобритании. И, скорее всего, получить электронную краткосрочную визу они по-прежнему не смогут. В МИД отмечают, что в отличие от эксперимента, когда электронные визы в отдельные регионы были бесплатными, новая виза с января 2021 года будет уже платной. Стоимость, скорее всего, не превысит 50 долларов США.

"В следующем году посмотрим, насколько будет пользоваться популярностью новая электронная виза в сравнении с теми визами, которые действуют сегодня", - отметила депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

В дополнение к 53 государствам, на которые распространится возможность получать электронные визы в РФ, граждане еще 60 стран имеют возможность въезжать в Россию без виз на основании положений двусторонних международных договоров.

Таким образом, подчеркнули в МИДе, с 2021 года максимально либеральный режим въезда на территорию России, не требующий получения бумажной визы, будет распространяться в отношении граждан иностранных государств, составляющих половину мирового населения - около 4 млрд. человек.

Турпоток увеличится минимум на 30%

"Это существенное упрощение въезда, о котором много лет мечтал весь въездной туризм. Главное, чтобы по факту действительно просто было получить электронную визу", - прокомментировала нововведение исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Страны, из которых туристы едут в Россию охотнее всего

По ее мнению, электронная краткосрочная виза, даже по самым пессимистичным прогнозам, даст увеличение потока туристов минимум на 30%. Поэтому Ломидзе уверена, что нововведение принесет только плюсы, а "минус может быть только один - если заявленное упрощение по факту не окажется таковым".

В свою очередь, вице-президент АТОР Александр Курносов считает, что это решение правительства может увеличить турпоток даже на 40 или 50%, "а то и больше, потому что опыт других стран, которые отменяют визы или вводят значительные упрощения, показывает, что эффект может быть и большим".

"Очень позитивно, что это решение принято, причем, в такой сложный для туристического рынка момент", - отметил он.

Александр Курносов надеется на дальнейшую либерализацию визового режима – "удлинение срока, в течение которого виза действует с нынешних двух месяцев, по крайней мере, до полугода или год, и, может быть, удлинение количества дней с 16 до 30".

Также вице-президент Ассоциации туроператоров России надеется на расширение количества стран, на которые распространяется электронная виза, "потому что в список не вошли государства, которые направляли в Россию достаточно большое количество туристов - это и США, и Великобритания, например".

"Это было бы позитивно. Но понятно, что в этом вопросе все замыкается на политическую ситуацию", - заключил Александр Курносов.

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