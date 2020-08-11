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Вакцина

Российская вакцина от коронавируса получила название "Спутник V"

© REUTERS / Dado Ruvic
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200811/31248996/rossiyskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-poluchila-nazvanie-sputnik-v.html

Вакцина будет иметь форму раствора для внутримышечного введения, а сама вакцинация - проходить в два этапа.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный сайт вакцины.

"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V", - отмечено в сообщении.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа. Она стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.

Вакцина
© REUTERS / Dado Ruvic
Первая в мире: Путин объявил о регистрации российской вакцины от COVID-19
Согласно информации из государственного реестра лекарственных средств, вакцина будет иметь форму раствора для внутримышечного введения. Срок годности препарата - шесть месяцев. Вакцина показана к применению для профилактики COVID-19 у взрослых от 18 до 60 лет. Предполагается наличие вакцины в перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

Уточняется, что "препарат состоит из двух компонентов: компонент I и компонент II. В состав компонента I входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S-вируса SARS-CoV-2, в состав компонента II входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2".

Сама вакцинация должна проходить в два этапа: вначале - компонентом I, через три недели - компонентом II. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

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