Российская вакцина от коронавируса получила название "Спутник V"

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название "Спутник V" по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный сайт вакцины.
"Спутник-1" активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый "момент Спутника" для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V", - отмечено в сообщении.
Российская вакцина на основе аденовирусного вектора зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа. Она стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.
Уточняется, что "препарат состоит из двух компонентов: компонент I и компонент II. В состав компонента I входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S-вируса SARS-CoV-2, в состав компонента II входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2".
Сама вакцинация должна проходить в два этапа: вначале - компонентом I, через три недели - компонентом II. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.
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