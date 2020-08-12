ВКС России получат ударные дроны большой дальности в 2021 году

Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут получать многоцелевые ударные беспилотники с 2021 года, заявил заместитель главкома ВКС Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда". Военачальник отметил: "Эффективность применения беспилотной авиации подтверждена в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике. Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам незаконных вооруженных формирований".

Комплексы БПЛА ближней и средней дальности ВКС России пока еще служат "на вторых ролях", для решения задач и расширения возможностей пилотируемой авиации.

Растет интеграция беспилотников в едином информационном пространстве с военными летчиками, и в перспективе "умные" дроны достигнут большего.

Российские многоцелевые беспилотники с 2021 года смогут самостоятельно вести воздушную разведку и "поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине".

Генерал Дронов не назвал "имена" дронов, которые вскоре войдут в боевой состав ВКС. Однако известно, что тяжелый "Охотник" достигнет операционной готовности к 2024 году, а два других российских беспилотника большого могущества – это законтрактованный Минобороны РФ в 2019 году "Альтиус" и "Орион", который находится на стадии опытно-боевой эксплуатации в ВКС РФ после успешных испытаний в Сирии.

Лидирующий "Орион"

Беспилотный "Орион" действует на высотах до 8000 метров, способен находиться в воздухе без дозаправки не менее 24 часов, с полезной нагрузкой до 250 кг (вес аппарата – 1100 кг). Имеет длину 8 метров, размах крыльев 16 метров. Оснащен поршневым двигателем АПД-110/120 с двухлопастным винтом АВ-115 диаметром 1,9 метра.

Радиус боевого применения зависит от принципа управления (оператор на земле или собственная программа). Аппарат может нести высокоточные ракеты и поражать цели в глубине территории противника. Беспилотник уверенно реализовал заложенный конструкторами ударный потенциал в Сирии, где по данным китайского издания "Хуаньцю шибао", постоянно находятся около 80 российских дронов разных модификаций. На одном из видео – ударный "Орион" поражает опорный пункт боевиков в городе Зака на севере провинции Хама.

Ракетно-бомбовое вооружение "Ориона" (и других российских тяжелых дронов) в открытых источниках отражено минимально. Однако в феврале гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал журналистам о разработке облегченного арсенала для беспилотников – специальных малогабаритных боеприпасов весом от 50 до 100 кг, предназначенных для широкого спектра целей. С ростом мощностей вычислительной техники и развитием сложных алгоритмов искусственного интеллекта в ближайшие годы может резко возрасти эффективность облегченного высокоточного вооружения.

БПЛА "Орион" преодолел значительный путь исследований и разработок, успешно эксплуатируется. Проект "Орион" запущен по заказу Минобороны России в 2011 году, летные испытания начались в 2016-м, с бомбовым вооружением – с 2018-го.

Серийное производство средневысотного беспилотника "Орион" стартовало в августе 2019 года. Планируется ежегодный выпуск до 30 таких машин (в составе каждого комплекса – от трех до шести дронов, в зависимости от поставленных задач – разведывательных или ударных).

Компания-производитель (группа "Кронштадт") ранее заявила, что экспортный вариант БПЛА "Орион" станет ударным. Эта информация уже заинтересовала российских партнеров в области ВТС. Разумеется, успешный старт "Ориона" заметили и российские недруги.

Автономный "Альтиус"

Тяжелый турбовинтовой беспилотник большой дальности "Альтиус" первый полет в автоматическом режиме совершил в августе 2019 года. Эта машина с размахом крыла 28,5 м и длиной корпуса 11,6 м способна двое суток нести боевую нагрузку до 2 тонн со скоростью 250 км/час, на высотах до 12 тысяч метров, и преодолевать расстояние до 10 тысяч километров. Собственный вес дрона, построенного с использованием композиционных материалов, составляет по разным данным от пяти до шести тонн.

Инерциальная навигационная система СП-2 снижает возможности обнаружения аппарата в воздухе, обеспечивает дополнительную устойчивость к радиоэлектронному противодействию со стороны противника. Обладая искусственным интеллектом (все "мозги" обещают вложить до конца 2020 года), беспилотный "Альтиус" может автономно, без участия оператора взаимодействовать с пилотируемыми самолетами. К примеру, получать целеуказания от более мощной РЛС истребителя Су-57.

Сегодня боевой дрон учится самостоятельно получать информацию из штаба о воздушной обстановке, прокладывать маршрут до цели в обход зон ПВО вероятного противника, обнаруживать и уничтожать важные наземные и надводные цели (штабы, узлы связи, ракетные установки, корабли), и другим премудростям военной службы. Планируется, что тяжелый и очень умный "Альтиус" поступит на вооружение ВКС и ВМФ России.

Источники в Главном штабе ВМФ и ВКС ранее сообщили, что в разведывательной модификации "Альтиус" получит сверхдальний радиолокатор и новейшее оптико-электронное оборудование, а ударный беспилотник сможет нести противокорабельные ракеты. Предположительно, речь шла о маловысотной ракете X-35 дальностью до 260 км и массой около 500 кг, с системой спутниковой навигации и активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения (в этом случае на "Альтиус" можно подвесить до четырех ПКР).

Министерство обороны РФ Беспилотника "Альтиус-У".

Серийное производство новейшего беспилотника разворачивается на Уральском заводе гражданской авиации (АО "УЗГА"), с которым Минобороны России в декабре 2019 года заключило контракт на выполнение ОКР по беспилотному летательному аппарату "Альтиус-РУ" (так назвали окончательный вариант БПЛА, к которому пришли по итогам испытаний всех ранее выпущенных прототипов типа "Альтаир"). Попутно совершенствуется система базирования перспективных авиационных комплексов, а это более ста аэродромов.

Растущее господство в воздухе высотных дронов большой дальности и продолжительности полета, активное применение и "интеллектуализация" ударно-разведывательных беспилотников, совместные операции военных специалистов и боевых роботов становятся необратимой тенденцией.

Массовое оснащение Вооруженных сил РФ беспилотными летательными аппаратами позволит заметно поднять эффективность их боевого применения, создаст непреодолимые препятствия на пути вероятного агрессора – в воздухе, на суше и на море.

Между тем, Россия планирует в 2022 году "поставить на крыло" еще один тяжелый беспилотник. Это "Сириус", способный находиться в воздухе до 40 часов, преодолевать до 10 тысяч километров (со скоростью 295 км/час), на высотах до 12 тысяч метров, с полезной нагрузкой в одну тонну.

Приоритетное развитие "умной" разведывательно-ударной беспилотной авиации Воздушно-космических сил РФ позволит значительно повысить эффективность существующих и перспективных авиационных средств поражения, снизить вероятные потери личного состава.

Ход и исход войн недалекого будущего станет зависеть от эффективности боевых роботов с искусственным интеллектом, который сегодня интенсивно формируется и совершенствуется во всех сферах применения. Бесстрастные и "неубиваемые" роботизированные дроны закономерно берут на себя все больше функций пилотируемой авиации.

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