Иностранным студентам могут в сентябре разрешить въезд в Россию

С просьбой позволить учащимся с других стран получать образование в очном формате заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Максим Зайцев обратился к главе министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Максим Зайцев рассказал Sputnik, что обращение с просьбой впустить на территорию РФ иностранных студентов уже рассматривается.

"Мы поговорили с правительством на эту тему, и сейчас этот вопрос активно прорабатывается. Думаю, что в скором времени всем иностранным студентам дадут возможность обучаться в российских вузах", - заверил депутат.

Ответ правительства на эту инициативу, по словам парламентария, может поступить достаточно скоро.

"Такого рода вопросы рассматривают оперативно, - говорит Максим Зайцев. - Думаю, что ответ будет максимум в конце недели, скорее всего, уже 2-3 сентября".

Решается также, какие ограничения ждут студентов, когда они прибудут в Россию.

"Прорабатывается два варианта, - рассказал Максим Зайцев. - Либо студенты должны будут отсидеть карантин, либо сразу после сдачи анализов смогут приступать к обучению".

В министерстве науки и высшего образования пока воздержались от комментариев относительно данной инициативы и заявили, что ждут распоряжения правительства.

Въезд на территорию России для иностранных граждан был ограничен в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. В июле ряд категорий иностранных граждан получил разрешение на въезд в РФ.

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