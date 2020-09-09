17:35 09 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.61
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Владимир Путин и Дмитрий Песков.

Кремль прокомментировал сообщения об отмене прямой линии с Путиным

© Sputnik / Михаил Климентьев
Россия
Получить короткую ссылку
17210
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200909/31606004/kommentariy-kremlya-v-svyazi-s-soobscheniyami-ob-otmene-pryamoy-linii-s-putinym.html

В то же время в Москве подтвердили, что сейчас уже готовится ежегодная пресс-конференция президента, которая обычно проходит во второй половине декабря.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в этом году не будет прямой линии с Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин - школьникам: о памяти, героизме и самом главном

По словам Пескова, в последнее время глава государства фактически проводит прямую линию во время интерактивных встреч.

"Вы видите, как часто президент общается с руководителями регионов, видите, как часто он общается с коллективами. Все это фактически осуществляется в том же формате, что и прямая линия. Поэтому можно сказать образно, что прямая линия у президента идет несколько последних месяцев", — сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что в Кремле попробуют "как-то добавить" элементы прямой линии в ежегодную пресс-конференцию президента, которая обычно проходит во второй половине декабря.

Пока общение Путина с прессой планируется "в живом формате", но не исключены и корректировки, добавил пресс-секретарь.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Прямая линия" с Путиным: аудитория составила 5,3 миллиона


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Задержания и сопротивления: акция протеста в Минске - фото
Немного пересидел: Лукашенко дал большое интервью российским журналистам
Откровенный разговор: Лукашенко побеседовал с российскими журналистами - видео
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться