Кремль прокомментировал сообщения об отмене прямой линии с Путиным

В то же время в Москве подтвердили, что сейчас уже готовится ежегодная пресс-конференция президента, которая обычно проходит во второй половине декабря.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в этом году не будет прямой линии с Владимиром Путиным.

По словам Пескова, в последнее время глава государства фактически проводит прямую линию во время интерактивных встреч.

"Вы видите, как часто президент общается с руководителями регионов, видите, как часто он общается с коллективами. Все это фактически осуществляется в том же формате, что и прямая линия. Поэтому можно сказать образно, что прямая линия у президента идет несколько последних месяцев", — сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что в Кремле попробуют "как-то добавить" элементы прямой линии в ежегодную пресс-конференцию президента, которая обычно проходит во второй половине декабря.

Пока общение Путина с прессой планируется "в живом формате", но не исключены и корректировки, добавил пресс-секретарь.

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