По всей России в России открылись свыше 56 тысяч избирательных участков., за ходом голосования будут следить

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. В России проходит единый день голосования. В этом году в 83 субъектах страны проходят более девяти тысяч кампаний всех уровней, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

В 20 регионах пройдут выборы губернаторов. В 18 субъектах лидеров выберут прямым голосованием, в девяти из них временно исполняющие обязанности губернаторов баллотируются на первый срок. Еще в двух - Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - губернаторов изберут парламенты из предложенных президентом кандидатов. Жители четырех одномандатных округов в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях проголосуют на дополнительных выборах депутатов Госдумы. В 11 регионах выберут новые составы парламентов. В главных городах 22 субъектов - депутатов городских собраний. Пройдут и многочисленные выборы более мелких уровней - в органы местного самоуправления районов, городских округов и поселений.

В результате избирательного процесса заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане — проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

По данным ЦИК, выдвинуто 171 тысяча кандидатов, из них свыше 130 тысяч от 36 политических партий, и около 40 тысяч в порядке самовыдвижения. Зарегистрированы почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процентов от всех подавших заявки, отказ получили более восьми тысяч, или около 5 процентов кандидатов.

Как отметила председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова, в общей сложности заявлены 237 524 наблюдателя. Она уточнила, что политические партии и общественные объединения представили 95 729 наблюдателей, кандидаты – 85 777, субъекты общественного контроля — 56 018.

Среди партий, по данным ЦИК, больше всего наблюдателей направила "Единая Россия" — 56 119, КПРФ — 15 631 наблюдатель, ЛДПР — 8807, "Справедливая Россия" — 4768, "Новые люди" — 4765 наблюдателей, "Партия Роста" — 882 наблюдателя, партия "Яблоко" — 212 наблюдателей.

Кандидаты и партии получили возможность формировать резерв наблюдателей для контроля при проведении досрочного голосования. С учетом резерва кандидат вправе назначить в участковую избирательную комиссию шесть наблюдателей, из которых четыре будут находиться в резерве, поясняли в ЦИК. По данным Центризбиркома, таких наблюдателей насчитывается 22 193 человека.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по решению ЦИК в течение двух дней (11 и 12 сентября) прошло досрочное голосование.

Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" (2001) и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (2002) от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).

Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах.

Проведение выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Законом был снят запрет на совмещение дней голосования на выборах разного уровня, если в результате такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням. Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет.

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