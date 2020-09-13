Единый день голосования: как пройдет процесс подсчета голосов

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала избиркомы в регионах России в случае замеченных нарушений действовать решительно и без сомнений признавать бюллетени недействительными.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. Глава российского ЦИК Элла Памфилова выразила надежду, что подсчет голосов по итогам единого дня голосования завершится за ночь, передает РИА Новости.

В России проходит единый день голосования в 83 субъектах страны. В ходе голосования состоится избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

"После 20.00 часов начинается самый интенсивный подсчет голосов, уже ввод протоколов. И мы надеемся, что в течение ночи, так мы рассчитываем, что уже процесс практически будет завершен", — сказала Памфилова.

Глава ЦИК выразила надежду, что сбоев в подсчете голосов не будет. Она подчеркнула, что нужно дождаться завершения голосования в Калининграде в 20.00 (21.00 мск).

Она призвала местные избирком решительно пресекать нарушения.

"Я прошу всех коллег, кто нас слышит, решительно, если не дай бог видите какие-то нарушения, не сомневайтесь, отменяйте, признавайте бюллетени недействительными, никаких сомнительных побед нам не надо", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в ходе единого дня голосования, обращаясь к коллегам в регионах.





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