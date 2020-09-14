К чему приведет новый закон о мигрантах в России – оценка экспертов

Министерство внутренних дел РФ подготовило концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции. Документ предусматривает новый подход к налогообложению, получению патентов, размеру заработка и регистрации для приезжающих в Россию на заработки.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В экспертной среде предложения МВД РФ называют радикальной реформой миграционного законодательства России.

"С 1 января 2022 года (когда новый федеральный закон должен будет вступить в силу) мы все будем жить по-новому, - сказал Sputnik президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. – Появится новая система налогообложения мигрантов. Будет учет. Сейчас много неучтенных, непонятно, когда заехавших мигрантов. Мы говорим, что всех их занесем в реестр. Пока мы все это поддерживаем", - сказал собеседник.

В качестве участника рабочей группы по обсуждению закона о вопросах миграции, по его словам, впервые за много лет можно наблюдать тенденции изменения миграционного законодательства в абсолютно нужную сторону.

Новый закон, продолжил Коженов, облегчит не только жизнь мигрантов, но и упростит работодателям процедуру трудоустройства иностранных граждан.

В документе есть пункт о размере оплаты труда мигрантов. Он предполагает назначение зарплаты иностранному рабочему равной среднему уровню оплаты труда в конкретном регионе для данной категории работников. Такая мера может привести к сокращению вакансий для мигрантов в ряде отраслей экономики, полагает специалист по миграционному законодательству Рустам Каримов.

"В Японии есть такой закон, что мигрантам надо платить больше, чем местным жителям, - пояснил эксперт. – В результате мигрантов становится невыгодно нанимать. Может быть, законодатели пытаются перенести этот опыт на российскую почву - либо сократить количество мигрантов, либо действительно улучшить их жизнь. Когда появится четкое оформление в виде законодательных инициатив, можно будет анализировать и смотреть плюсы и минусы. Но трудно сказать, как будет в итоге реализовано это предложение".

В концепции проекта закона, предложенного МВД, говорится о внесении иностранными гражданами фиксированного авансового платежа после оформления электронного патента. Также предполагается, что размер оплаты труда мигранта будет не ниже, чем в среднем по региону у людей той же профессии и квалификации. Для иностранных рабочих будут разработаны специальные id- карты, которые будут фиксировать правонарушения, штрафы, уплату налогов. Предполагается, что работодатели будут регистрироваться в специальном реестре для тех, кто приглашает иностранную рабочую силу.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщала, что концепция нового федерального закона упростит процедуру получения российского гражданства и, скорее всего, будет представлена в виде законопроекта в 2021 году.

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