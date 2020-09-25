Огнеметная система "Тосочка": с Красной площади - на учения "Кавказ-2020"

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. На учениях "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр военные впервые задействовали новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, сообщило Министерство обороны.

"Тосочка" уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника шквалистым огнем реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3.

ТОС-2 "Тосочка" — наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от предшественника, она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.

Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. Машина имеет кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 установлена система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

"Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

В учениях участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также порядка тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova