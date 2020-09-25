18:57 25 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Тяжёлая огнемётная система Тосочка.

Огнеметная система "Тосочка": с Красной площади - на учения "Кавказ-2020"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Россия
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/19/31804515.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200925/31804732/ognemetnaya-sistema-tosochka-premera-na-ucheniyakh-kavkaz-2020.html

Выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника были уничтожены шквалистым огнем реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. На учениях "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр военные впервые задействовали новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, сообщило Министерство обороны.

Цели уничтожены: расчеты ЗРК С-400 и Панцирь-С провели стрельбы на учениях Кавказ-2020.
© Ruptly
ВИДЕО - Российские ЗРК поражают цели на учениях "Кавказ-2020"

"Тосочка" уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника шквалистым огнем реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3.

ТОС-2 "Тосочка" — наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от предшественника, она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.

Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. Машина имеет кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 установлена система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

"Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

В учениях участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также порядка тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Старт международных учений "Кавказ-2020": как это было
Китайский десант: военнослужащие прибыли в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
LIVE: Пожар в Национальной филармонии Кишинева
Пожар в Национальной филармонии Кишинева - повышенный уровень сложности
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться