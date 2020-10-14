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Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.

На максимальных мощностях: Путин озвучил решение по выпуску нужного объема вакцины

© Sputnik / Пресс-служба АФК "Система"
Россия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2101)
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Sputnik Молдова
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Президент Российской Федерации на совещании с членами кабинета министров призвал наладить производство российской вакцины для других стран на их мощностях.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik.  Нужно стремиться к тому, чтобы выпуск российской вакцины для других стран преимущественно велся на их же мощностях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что Россия планирует продвигать свои вакцины от коронавируса за рубежом.

"Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами и будем продвигать нашу вакцину и за рубежом, но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего, во всяком случае, на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах , куда эта вакцина будет продаваться", - отметил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. 

Политолог Юрий Светов.
фото из личного архива Юрия Светова
Светов: США боятся конкуренции России в разработке вакцины от COVID-19

Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября врачи сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

В среду прошла регистрацию вторая российская вакцина от коронавируса.

Ранее  о том, что молдавская сторона рассчитывает договориться о поставках российской вакцины в республику, заявил президент страны Игорь Додон. Он был настроен оптимистично.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Sputnik / Владимир Песня
Игорь Додон заявил, что доверяет российской вакцине

"Думаю, что в ноябре-декабре мы получим вакцину, и процесс начнется. Видел комментарии специалистов в сфере здравоохранения на мое предложение, что я могу договориться с российскими партнерами найти, к примеру, 100 тысяч вакцин бесплатно, и кто захочет из тех, кто на передовой, сделает прививку", - отмечал Додон.

В рамках одной из традиционных передач "Президент отвечает" глава молдавского государства заявил, что готов протестировать российскую вакцину от коронавируса нового типа первым из граждан республики.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2101)

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