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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

Российскую вакцину "Спутник V" исследуют в Индии

© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Россия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2125)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20201017/32065773/russian-vaktsinu-sputnik-V-issleduyut-v-india.html

Российский фонд прямых инвестиций и индийская фармкомпания получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в этой стране.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Проведение второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии согласовано Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и индийской фармкомпанией Dr. Reddy`s, передает РИА Новости.

"В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность", - сообщили в РФПИ. 

В рамках соглашений РФПИ также обеспечит поставку 100 миллионов доз вакцины Dr. Reddy`s после получения одобрения регулирующих органов Индии.

Вакцинация добровольцев. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
В Белоруссии вакцинирован первый участник исследований "Спутник V"

В настоящее время в Индии проходят испытания трех вакцин от COVID-19. В разработке препарата Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.

Свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила в августе. Этот препарат стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. Клинические исследования препарата проходят в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.

Индия находится на втором после США месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных в стране превысило 7,4 миллиона человек, скончались от осложнений, вызванных вирусом, более 112 тысяч человек. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2125)

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