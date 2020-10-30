Видео: Где хотел бы отбывать срок Михаил Ефремов и кем быть на зоне

Одного личного желания еще недостаточно, да и сам осужденный, которого собирались отправить в Чувашию, заявления пока не подавал.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

"На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию). В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии", — написала она в фейсбуке.

Правозащитница добавила, что практически все работающие в хозотряде освобождаются по УДО.

"Я думаю, и Ефремов выйдет раньше. Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр", — добавила она.

Позднее ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников заявил, что осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов еще не подал в УФСИН заявление с просьбой отбывать наказание в столичном СИЗО.

"Все бурно обсуждают сейчас новости о том, что Ефремов решил остаться в хозотряде в СИЗО-5. Хотел бы напомнить <…> что его желания недостаточно. Решение принимает УФСИН. Также известно, что на данную минуту от Михаила Ефремова нет заявления в УФСИН с просьбой остаться отбывать наказание в Москве", — написал Мельников в Telegram.

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