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Празднование Дня народного единства. Архивное фото.

Россия: граждан страны ждет короткая рабочая неделя

© Sputnik / Ilya Naimushin
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20201102/32281067/russia-grazhdan-strany-zhdet-korotkaya-rabochaya-nedelya.html

Нерабочий день выпадает на середину недели, в предпраздничный вторник трудовой график сокращается на час.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Сокращенная рабочая неделя начинается в России в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

В текущем году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочим днем, а продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сокращается на один час, так как он является предпраздничным рабочим днем.
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Тридцать первое декабря в 2020 году пока остается рабочим днем, несмотря на ряд предложений сделать этот день выходным. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, 31 декабря станет нерабочим днем в 2021 году.

Выходные в Новый год — 2021, согласно этому постановлению, продлятся с 1 по 10 января. В будущем году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).

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