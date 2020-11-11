Вакцина "Вектора": пострегистрационные испытания начнут 15 ноября

Клинические исследования будут идти параллельно с работой по введению препарата в гражданский оборот.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова ожидает, что с 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования вакцины "Вектор".

"Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.

Препарат "ЭпиВакКорона" на основе пептидных антигенов разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора и зарегистрировали в середине октября.

Как сообщалось ранее, после регистрации будут проведены плацебо-контролируемые клинические исследования с привлечением 5 000 взрослых добровольцев различных возрастных групп.

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "ЭпиВакКорона" планируется начать в 2021 году.

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