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Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона.

Вакцина "Вектора": пострегистрационные испытания начнут 15 ноября

© Sputnik / Rospotrebnadzor
Россия
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Sputnik Молдова
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Клинические исследования будут идти параллельно с работой по введению препарата в гражданский оборот.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова ожидает, что с 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования вакцины "Вектор".

"Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.

Лаборатория.
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
В России тестируют разработанную центром "Вектор" вакцину от COVID-19
Препарат "ЭпиВакКорона" на основе пептидных антигенов разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора и зарегистрировали  в середине октября. 

Как сообщалось ранее, после регистрации будут проведены плацебо-контролируемые клинические исследования с привлечением 5 000 взрослых добровольцев различных возрастных групп.

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "ЭпиВакКорона" планируется начать в 2021 году.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2299)

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