Вакцина "Вектора": пострегистрационные испытания начнут 15 ноября

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова ожидает, что с 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования вакцины "Вектор".
"Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.
Как сообщалось ранее, после регистрации будут проведены плацебо-контролируемые клинические исследования с привлечением 5 000 взрослых добровольцев различных возрастных групп.
Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "ЭпиВакКорона" планируется начать в 2021 году.
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