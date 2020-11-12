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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, 2019 год

В России состоится большая пресс-конференция президента страны Владимира Путина

© Sputnik / Alexey Nikolsky
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20201112/32428764/v-russia-sostoitsya-bolshaya-press-konferentsiya-prezidenta-strany-vladimir-Putin.html

Пресс-секретарь главы российского государства раскрыл подробности готовящегося масштабного мероприятия.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

LIVE: Большая пресс-конференция Владимира Путина 2019
© Sputnik
LIVE: Большая пресс-конференция Владимира Путина 2019
Он также сказал, что о дате проведения и формате пресс-конференции будет объявлено отдельно. Кроме того, по словам Пескова, формат мероприятия будет необычным "в силу понятных причин". Очевидно, имеется в виду то, что в сентябре планировалось провести его в очном формате.

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"Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы <...> не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Он также утвердительно ответил на вопрос, сохраняется ли план включения в пресс-конференцию элементов "прямой линии".

Первая большая пресс-конференция президента РФ состоялась в 2001 году и с тех пор проводится ежегодно. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.

В прошлом году, 19 декабря, пресс-конференция продлилась четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.

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Названа дата большой пресс-конференции Владимира Путина


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