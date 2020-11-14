Члены экипажа сбитого в Армении вертолета удостоены госнаград

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федину Романа Васильевича (посмертно)", - говорится в сообщении.

Минобороны России 9 ноября сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. При этом два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Как уточнили в ведомстве, вертолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий.Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.

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