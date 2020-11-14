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База российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Развертывание российских миротворческих постов в Карабахе завершается

© Sputnik / Iliya Pitalev
Россия
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Sputnik Молдова
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Как сообщил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе, 14 ноября все наблюдательные посты будут развернуты.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что российские военные завершат развертывание наблюдательных постов в Карабахе 14 ноября, передает РИА Новости.

"15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада центрального военного округа … сегодня полностью завершает развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

Кроме того, Мурадов проинформировал, что Соглашение о прекращении огня в Карабахе выполняется, боевых действий нет. 

В пятницу министр обороны России Сергей Шойгузаявил о восьми уже развернутых пунктах в зоне "Юг", а также о планах разместить в субботу еще восемь в зоне "Север".

Российские миротворцы в Карабахе.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Российские миротворцы в Карабахе – уникальная миссия и ответственность

В соответствии с трехсторонним соглашением к 13 ноября в Нагорный Карабах была введена почти половина двухтысячной группировки российских миротворцев (из 15-й отдельной мотострелковой бригады) со штатной боевой техникой, включая вертолеты Ми-24 и Ми-8, бронетранспортеры  БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун". С начала проведения миротворческой операции из Ульяновска на авиабазу Эребуни выполнено 56 рейсов Ил-76, перевезено более 800 военнослужащих, 119 единиц вооружения и военной техники.

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