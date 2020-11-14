Неудобные вопросы Николу Пашиняну от российских журналистов

Никол Пашинян отказывался от помощи России и предложений по урегулированию с начала конфликта в Карабахе? Этот и другие острые вопросы направили премьеру Армении журналисты Роман Бабаян и Маргарита Симоньян.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября сообщил о подписании совместно с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Тогда политик назвал это решение "крайне тяжелым" для себя, отметив, что принято оно было "в результате глубокого анализа военной ситуации". Он назвал прекращение боевых действий "не победой", но и "не поражением".

В эфире прогораммы "Своя правда" российский тележурналист Роман Бабаян, а также гости в студии, в том числе Главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства "Sputnik" Маргарита Симоньян озвучили несколько довольно жестких вопросов к армянскому премьер-министру. Они касаются позиции Пашиняна по Карабаху и его действий во время обострения обстановки в регионе.

Нагорный Карабах: обострение конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.

В самой непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглась, в частности, столица Степанакерт, в связи с чем власти Арцаха призвали население укрыться в убежищах, а позднее объявили в регионе военное положение и мобилизацию.

Об аналогичных шагах впоследствии объявили и в Армении. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны и объявил о действии комендантского часа и о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе Россия, Германия, США и Франция, призвали стороны к сдержанности. Со своей стороны власти Турция публично отметили, что Анкара готова при необходимости оказать Баку не только политико-дипломатическую, но и иные виды поддержки.

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести в российской столице консультации Армении и Азербайджана на уровне глав МИД.

В ночь на 10 октября в Москве завершились десятичасовые переговоры с участием глав МИД Армении, Азербайджана и России Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

По их итогам Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12.00 10 октября и был заключен в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Менее чем через час после вступления режима перемирия в силу стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Ровно через месяц лидеры трех стран подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Заявление о прекращении огня

Согласно документу, подписанному лидерами России, Армении и Азербайджана, с полуночи по московскому времени 10 ноября было объявлено полное прекращение огня. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых ими позициях.

В частности, соглашение содержит следующие основные пункты:

Стороны обязались произвести обмен военнопленными.

Ереван до 15 ноября должен вернуть Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, об освобождении которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается. Кроме того, до 20 ноября Армения должна передать Агдамский и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворцев развернут параллельно с выводом армянских военных. Срок их пребывания ограничат пятью годами с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не решит из него выйти.

Для отслеживания выполнения договоренностей будет развернут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

В ближайшие три года должен быть определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан при этом гарантирует безопасность транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

Внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Все экономические и транспортные связи в регионе должны разблокировать, при этом Армения обязалась обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией. Контролировать сообщение будут российские пограничники. Кроме того, планируется обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, который свяжут основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией.

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