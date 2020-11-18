Оправдание и героизация нацизма недопустимы - заявление

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Документ заявляет о недопустимости оправдания и героизации нацизма.
Как сообщает РИА Новости, в документе парламентарии напоминают, что в 2020 году во всем мире отмечается 75-летие начала работы в Нюрнберге Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, юридически закрепившего окончательный разгром фашизма и сыгравшего важнейшую роль в развитии международного права.
В этой связи, подчеркивают депутаты, попытки переписать историю, исказить и пересмотреть итоги Второй мировой войны, в том числе зафиксированные в приговоре Нюрнбергского трибунала, неприемлемы, так же как любые искажения исторической правды о событиях того времени, "оскорбляющие память о погибших и тех, кто прошел через ужасы войны".
"Депутаты Государственной думы считают недопустимой героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также в форме переименования улиц в целях героизации нацизма", - подчеркивается в заявлении.
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Также в документе депутаты заявляют "о недопустимости осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь воинов-освободителей, и превращения таких действий в государственную политику".
Нюрнбергский процесс — судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран — членов Антигитлеровской коалиции.
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