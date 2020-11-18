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Медицинское оборудование

В СНГ упростят поставки медицинских изделий для борьбы с COVID-19

© Sputnik / Press Service of the Mayor and Moscow Government
Россия
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (24)
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Sputnik Молдова
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Устранение барьеров в сфере лицензирования медицинского оборудования стало особенно актуально в пандемию коронавируса, считают в Экономическом совете СНГ.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Государствам-участникам СНГ необходимо упростить сферу регистрации и лицензирования медицинских изделий. Об этом 18 ноября по итогам исследования рынка медицинских изделий заявили представители Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Лекарства
© CC0 / Pixabay / Pexels
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 Изучение проблем данного сегмента в Содружестве приобрело особую актуальность в период пандемии коронавируса, считает начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алеся Абраменко.

"Многие страны столкнулись с нехваткой критически важного медицинского оборудования, тестов, химических реагентов для тестов и медицинских средств защиты", - сказала она.

По мнению Абраменко, основные проблемы, сдерживающие развитие конкурентной среды на рынке медицинских изделий СНГ, связаны с регистрацией и лицензированием оборудования. Между тем, спрос на медицинские изделия в странах Содружества во многом зависит от импорта, отмечает директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Игорь Илингин. Количество национальных производителей весьма ограничено, поэтому важно поддерживать их – путем облегчения бюрократических процедур в том числе.

Работа государственной аптеки, архивное фото.
© Sputnik / Vitaly Ankov
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"Приведем условный пример: допустим, у вас есть термометр. В одной стране-участнице СНГ он называется "термометр ртутный", в другой – "прибор для измерения температуры ртутный". Это один и тот же градусник, но изменения названия приводят к тому, что при закупке его приходится еще раз сертифицировать. Таково законодательство. При проведении исследования было выявлено, что такая тенденция наблюдается по некоторым изделиям, и этот вопрос вынесен на Экономический совет", - сказал Илингин.

Как полагает директор департамента, решение данного вопроса будет способствовать не только упрощению поставок, что особенно важно в текущей ситуации с пандемией, но и поможет сэкономить бюджетные средства в странах СНГ.

В течение 2020 года Россия оказывала масштабную поддержку странам Содружества в борьбе с коронавирусной инфекцией, на  безвозмездной основе передавав членам объединения несколько сот тысяч тестов на Covid-19. Кроме того, в целый ряд стран Содружества для консультирования коллег и оказания помощи в лечении вируса были отправлены отряды российских медработников.

Республика Молдова является государством-участником СНГ с 1994 года. 

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (24)

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