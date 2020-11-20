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Президент России В. Путин

Путин упразднил два федеральных ведомства

© Sputnik / Алексей Дружинин
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20201120/32574714/putin-uprazdnil-dva-federalnykh-vedomstva.html

Предполагается, что упразднение двух структур позволит улучшить госуправление в сфере связи и массовых коммуникаций.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Такое решение было принято для оптимизации органов исполнительной власти и численности госслужащих.

Полномочия Роспечати и Россвязи перейдут Министерству цифрового развития, сотрудники ликвидированных агентств смогут продолжить работу в Минцифры, сообщает РИА Новости.

"Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел "бесшовно" и не вызвал проблем в реализации текущих задач", — подчеркнули в ведомстве.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, заявил, что, по его мнению, упразднение Роспечати вряд ли скажется на медиаотрасли, так как об этом было давно известно. В этой ситуации главное – понять, как сейчас будут перераспределены функции агентства.

Михаил Мишустин
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"Каждый год около полумиллиарда рублей выделялось различным средствам массовой информации печатным. Большое количество из них было СМИ на национальных языках нашей страны. Благодаря этому они могли выживать. Я надеюсь, эта функция уже в другом виде Минцифры сохранится", — сказал Соловьев.

В Совете Федерации России отметили, что решение по Россвязи и Роспечати - это один из элементов многоплановой работы по проведению административной реформы и совершенствованию системы госуправления в стране.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что с января в России начнут реформировать систему государственного управления. Процесс продлится три месяца. Штаты центральных аппаратов федеральных органов планируют сократить на 5%, в территориальных органах — на 10%.

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