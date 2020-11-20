Путин упразднил два федеральных ведомства

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Такое решение было принято для оптимизации органов исполнительной власти и численности госслужащих.
Полномочия Роспечати и Россвязи перейдут Министерству цифрового развития, сотрудники ликвидированных агентств смогут продолжить работу в Минцифры, сообщает РИА Новости.
"Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел "бесшовно" и не вызвал проблем в реализации текущих задач", — подчеркнули в ведомстве.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, заявил, что, по его мнению, упразднение Роспечати вряд ли скажется на медиаотрасли, так как об этом было давно известно. В этой ситуации главное – понять, как сейчас будут перераспределены функции агентства.
В Совете Федерации России отметили, что решение по Россвязи и Роспечати - это один из элементов многоплановой работы по проведению административной реформы и совершенствованию системы госуправления в стране.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что с января в России начнут реформировать систему государственного управления. Процесс продлится три месяца. Штаты центральных аппаратов федеральных органов планируют сократить на 5%, в территориальных органах — на 10%.
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