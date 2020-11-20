Путин упразднил два федеральных ведомства

Предполагается, что упразднение двух структур позволит улучшить госуправление в сфере связи и массовых коммуникаций.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Такое решение было принято для оптимизации органов исполнительной власти и численности госслужащих.

Полномочия Роспечати и Россвязи перейдут Министерству цифрового развития, сотрудники ликвидированных агентств смогут продолжить работу в Минцифры, сообщает РИА Новости.

"Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел "бесшовно" и не вызвал проблем в реализации текущих задач", — подчеркнули в ведомстве.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, заявил, что, по его мнению, упразднение Роспечати вряд ли скажется на медиаотрасли, так как об этом было давно известно. В этой ситуации главное – понять, как сейчас будут перераспределены функции агентства.

"Каждый год около полумиллиарда рублей выделялось различным средствам массовой информации печатным. Большое количество из них было СМИ на национальных языках нашей страны. Благодаря этому они могли выживать. Я надеюсь, эта функция уже в другом виде Минцифры сохранится", — сказал Соловьев.

В Совете Федерации России отметили, что решение по Россвязи и Роспечати - это один из элементов многоплановой работы по проведению административной реформы и совершенствованию системы госуправления в стране.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что с января в России начнут реформировать систему государственного управления. Процесс продлится три месяца. Штаты центральных аппаратов федеральных органов планируют сократить на 5%, в территориальных органах — на 10%.

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