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Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая

Кому и как помогает Россия — начал работу интернет-портал "Гуманитарная карта"

© Photo : Miroslav Rotari
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20201123/32608596/komu-i-kak-pomogaet-rossiya-nachal-rabotu-internet-portal-gumanitarnaya-karta.html

На развернутом интерактивном изображении глобуса увидеть, как Россия поддерживает зарубежных партнеров в чрезвычайных ситуациях, а также в повседневной жизни.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Начал работу интернет-портал "Гуманитарная карта", на котором собрана информация по оказанию Россией помощи разным странам мира.

Ресурс стал первой интерактивной платформой, на которой можно получить всю информацию о многосторонней российской поддержке и проектах содействия международному развитию по каждой стране.

Презентацию проекта провел глава "Россотрудничества" Евгений Примаков.

Портал позволяет узнать и о помощи, которую Россия оказывает Республике Молдова.

Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая.
© Sputnik / Александр Суру
Борт ВКС России доставил в Молдову груз из Китая

Так, в марте 2020 года Москва передала Кишиневу 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

В апреле по просьбе молдавской стороны была проведена операция по переброске самолетом Ан-124 "Руслан" ВКС России из Шанхая в Кишинев медицинского оборудования, выделенного Китаем для борьбы с распространением COVID-19.

В мае группа специалистов Роспотребнадзора организовала в Молдове консультации по борьбе с коронавирусом. Учёные из Центрального НИИ эпидемиологии Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора встретились с представителями профильных ведомств РМ, местными органами власти, посетили ряд медицинских учреждений в Кишинёве, Тирасполе и других городах.

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Цифровой портал подготовлен в рамках проекта "Гуманитарный монитор", его миссия — повышение уровня информированности о том, как Россия помогает иностранным партнерам в чрезвычайных ситуациях. Аудитория проекта — эксперты, корпоративная среда, НКО, научное и студенческое сообщество.

Данные "Гуманитарной карты" будут дополняться, в том числе и за счет краудсорсинга — внести свой вклад может любой посетитель портала.

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Теги:
гуманитарная помощь


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