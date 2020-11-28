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Певец Филипп Киркоров

Это уже пенсия: в новом топ-5 звезд эстрады нет Филиппа Киркорова

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20201128/32681520/Eto-uzhe-pensiya-v-novom-top-5-zvezd-estrady-net-Filippa-Kirkorova.html

Лидерами рейтинга, который составили журналисты издания "Культура", стали представители нового поколения артистов.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Двойной удар для Филиппа Киркорова - пандемия коронавируса, из-за которой у артистов эстрады сократилось число выступлений, и рейтинг популярности, составленный журналистами газеты "Культура". В их шкале критерия "звездности" поп-король утратил лидирующие позиции.

Его обставили молодые герои современных танцплощадок. 

Первое место в списке самых популярных артистов занял дуэт Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль). Музыкантам из Владикавказа первое место обеспечили популярность песен на онлайн-платформах и миллионные просмотры клипов.

Вторую строчку рейтинга занял Элджей. Третье место поделили основатель лейбла BlackStar Тимати и рейв-группа Little Big.

В топ-5 вошли также Zivert и Morgenshtern.

Сообщается, что критериями для отбора стали популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, количество подписчиков в соцсетях и доходы артистов. Также были учтены данные опроса ВЦИОМ и рейтинг доверия "Ромир".

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