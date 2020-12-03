Симптомы, которые возможны после вакцинации от COVID-19

В Российской столице выпустили памятку для населения, в которой изложена основная информация о состоянии здоровья после введения вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Среди основных симптомов недомогания, которые могут почувствовать привитые от COVID-19, в памятке указаны слабость или тошнота. Такие ощущения появляются примерно у каждого десятого, получившего вакцину "Спутник V", пишет РИА Новости.

Как отмечается в методическом руководстве, в большинстве случаев прививка переносится хорошо. Недомогание тоже не должно вызывать беспокойство: это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета. При появлении слабости, общей усталости и тошноты, рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и увеличить время отдыха.

Также сообщается, что примерно у пяти процентов вакцинированных могут возникнуть ломота, озноб или чувство жара, головная боль или температура выше 37 градусов.

"При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача", — говорится в памятке.

Примерно четыре процента привившихся могут почувствовать боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. В этом случае нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

У 1,5% получивших прививку появляется заложенность носа, насморк или першение в горле. Рекомендуется полоскать горло, пить много жидкости и использовать назальные спреи. Менее чем у одного процента привитых может участиться пульс или повыситься давление.

В среду, 2 декабря, президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. Российский лидер проинформировал, что для этих целей готово уже более двух миллионов доз препарата.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства. Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Бразилии и других странах. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

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