Видео - Владимир Путин поздравил телеканал RT c 15-летием

За 15 лет вещания RT, который сегодня доступен на ТВ и онлайн на шести языках, стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил RT с 15-летием, назвав телеканал голосом правды. Как отметил глава российского государства, "15 лет назад трудно было представить, насколько этот проект кардинально изменит, обогатит, сделает более многообразной глобальную информационную повестку", отмечает russian.rt.com.

"Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это ещё и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать", — заявил российский лидер.

По его мнению, успех канала заключается в том, что он следует универсальным законам честной, профессиональной и свободной журналистики, которой "исторически присущи неприятие любой информационной монополии, цензуры или стремление присвоить себе право истины в последней инстанции".

Владимир Путин особо подчеркнул, что RT не боится задавать неудобные вопросы, даёт площадку для острой дискуссии для разных точек зрения, предоставляет многонациональной аудитории актуальные и объективные факты о том, что происходит в России и в мире.

Президент России выразил уверенность, что голос RT будет слышен на всех континентах, и пожелал телеканалу развития, смелости, дерзости и успехов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova