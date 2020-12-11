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Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре

Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"

© Sputnik / Георгий Зимарев
Россия
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (92)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20201211/32850105/ekspert-obyasnil-negativnoe-otnoshenie-zapada-k-vaktsine-sputnik-V.html

Военный эксперт рассказал, почему существуют попытки дискредитировать первую российскую вакцину от коронавируса.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Между попытками Запада дискредитировать вакцину от коронавируса "Спутник V" и военными усилиями стран НАТО по сдерживанию России есть связь - об этом в беседе в РИА Новости заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Медицинский работник проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V
© Sputnik / Viktor Tolochko
Вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна - результат экспертизы

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V" и предупредил о скором появлении "серии псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования".

Создание вакцины эксперт назвал вопросом большой политики и национальной безопасности. В целом, по словам Коротченко, информационная кампания против "Спутника V" идет параллельно с "военными усилиями Запада по сдерживанию России".

"Это дискредитация российской вакцины, чтобы затруднить ее выход на международный рынок. А ведь к ней проявляют интерес десятки государств… Вопрос с вакциной, вот эти подрывные усилия, они ложатся на военный фон, поэтому это комплексная политика противодействия Российской Федерации со стороны стран НАТО, прежде всего - США", - заявил эксперт.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (92)

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