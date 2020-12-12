Россия отмечает День Конституции

В Российской Федерации 12 декабря отмечается день рождения Основного закона страны, представительство Россотрудничества в Молдове направило поздравления соотечественникам, проживающим в республике.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Российская Федерация отмечает День Конституции. Основному закону страны 12 декабря исполняется 27 лет. В текущем году в документ были внесены поправки, для реализации которых предстоит подготовить соответствующие законопроекты.

По случаю Дня Конституции РФ поздравления соотечественникам и друзьям России в Республике Молдова направило представительство Россотрудничества в нашей стране.

"День Конституции – это символ свободного и сильного государства, фундамент для развития России и процветания ее народа", - отмечается в сообщении.

Россотрудничество особо подчеркивает: "Руководствуясь Конституцией, Россия ведет политику наращивания социально-экономического потенциала, укрепления наиболее перспективных отраслей, повышения благосостояния людей".

В поздравительном сообщении также отмечается, что недавние изменения, внесенные в Основной закон Российской Федерации, "определяют развитие демократии, упрочение гражданского мира и согласия в обществе, делают российский народ единым целым".

Проект с поправками к Конституции России в январе представил президент Владимир Путин. Среди внесенных изменений - приоритет Основного закона над международными договорами и решениями, запрет для чиновников иметь иностранное гражданство, усиление роли парламента, губернаторов и Госсовета. С 4 июля обновленная Конституция вступила в силу.

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