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Посольство РФ в Кишиневе

Посол России поздравил соотечественников с Днем Конституции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20201212/32871720/Posol-Rossii-pozdravil-sootechestvennikov-s-Dnem-Konstitutsii.html

В Российской Федерации 12 декабря отмечается день рождения Основного закона страны, посольство РФ в Молдове направило поздравление соотечественникам, проживающим в республике.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Посол Российской Федерации в РМ Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем Конституции. 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Указом президента Б.Н.Ельцина от 19 сентября 1994 года этот день был объявлен государственным праздником, а в 2014 году День Конституции России получил статус памятной даты.

Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов

"Из года в год мы отмечаем этот день как государственный праздник. Отмечаем не только из уважения к основному правовому документу страны, но и, прежде всего, из уважения к своему выбору, к самим себе. Эта дата имеет почти тридцати летнюю историю. В 1993 году, мы голосовали за правовое государство, демократию и свободу. Мы голосовали против распада федерации, против слабой государственности и неэффективной экономики. Спустя двадцать семь лет, в 2020 году произошло историческое событие. Общероссийским голосованием  в Конституцию нашей страны были одобрены поправки. Эти востребованные обществом и отвечающие интересам людей изменения сделаны ради закрепления принципов социальной справедливости, повышения благосостояния граждан, защиты семьи и детства", - отмечается в поздравительном обращении.

Рукописная Конституция России
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Рукописная Конституция России

Обновлённый Основной Закон нашей страны определил новый этап развития России как суверенного, демократического, правового социального государства, где высшей ценностью является человек и его благополучие.

"Наша общая задача – в полной мере реализовать потенциал Конституции для защиты интересов российских граждан, использовать заложенные в ней возможности для движения вперед нашей Родины. С праздником!", - поздравил Васнецов соотечественников.

Конституция Российской Федерации официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства страны.

В январе текущего года президент России Владимир Путин представил общественности проект с поправками к Конституции. 

Среди внесенных изменений - приоритет Основного закона над международными договорами и решениями, запрет для чиновников иметь иностранное гражданство, усиление роли парламента, губернаторов и Госсовета. С 4 июля обновленная Конституция вступила в силу.



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