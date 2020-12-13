Захарова: шанс для мирового сотрудничества во время пандемии есть

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Россия не видит сопряжения усилий в мире при разработке лекарств и вакцин от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
"Мы не видим никакой такой глобальной консолидации усилий по совместной разработке либо лекарств, вакцин и так далее, нет, так или иначе каждый за себя. Это мы видим", - сказала она в интервью каналу "Звезда".
Она, однако, считает, что взаимная помощь между странами существует, "хоть и не глобальная".
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"Но и с другой стороны, взаимная помощь есть, есть в общем-то такая хоть отдаленная, хоть не прямо глобальная, но все-таки история с так называемой "зоной водопоя"… Когда на водопой животные приходят, и они не нападают друг на друга. Но ведь и этот элемент есть. Хочется, чтобы он был всеобъемлющим, но он есть, и это очень хороший признак… Я здесь не могу сказать, что оптимистично смотрю, но и при этом пессимизма нет", - отметила Захарова.
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