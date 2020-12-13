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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова: шанс для мирового сотрудничества во время пандемии есть

Пресс-служба МИД РФ
Россия
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (109)
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Sputnik Молдова
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В интервью на канале "Звезда" официальный представитель российского МИД рассказала, что после официальных заявлений о выпуске вакцины от коронавируса РФ столкнулась с большим потоком дезинформации.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Россия не видит сопряжения усилий в мире при разработке лекарств и вакцин от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Мы не видим никакой такой глобальной консолидации усилий по совместной разработке либо лекарств, вакцин и так далее, нет, так или иначе каждый за себя. Это мы видим", - сказала она в интервью каналу "Звезда".

Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
© Sputnik / Георгий Зимарев
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По словам Захаровой, после официальных заявлений о выпуске вакцины от коронавируса Россия столкнулась с "лавиной дезинформации". "Готовы были к этому? И да, и нет. Мне казалось, что при всей этой "западной машине", ее наработках, ее механике, все-таки она остановится, когда речь будет касаться жизни планеты, не меньше. Есть некий шанс и был у мира объединиться хотя бы на этой теме", - сказала официальный представитель МИД.

Она, однако, считает, что взаимная помощь между странами существует, "хоть и не глобальная".

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"Но и с другой стороны, взаимная помощь есть, есть в общем-то такая хоть отдаленная, хоть не прямо глобальная, но все-таки история с так называемой "зоной водопоя"… Когда на водопой животные приходят, и они не нападают друг на друга. Но ведь и этот элемент есть. Хочется, чтобы он был всеобъемлющим, но он есть, и это очень хороший признак… Я здесь не могу сказать, что оптимистично смотрю, но и при этом пессимизма нет", - отметила Захарова.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (109)

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