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Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на параде Победы в Москве

Полк с ракетами "Ярс" заступил на дежурство в Алтайском крае

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20201215/32897976/polk-s-raketami-yars--zastupil-na-dezhurstvo-v-altayskom-krae.html

В России продолжается перевооружение ракетных войск стратегического назначения, на боевое дежурство заступил очередной полк, оснащенный РК нового поколения.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Еще один полк, оснащенный ракетными комплексами "Ярс", заступил на боевое дежурство в Барнаульском соединении РВСН в Алтайском крае. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Этот комплекс призван усилить возможности группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь"", - уточнили в оборонном ведомстве.

Кремль и Министерства иностранных дел России.
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Ракетный комплекс "Ярс" стал основой группировки РВСН. "Оборонка", как отметили в Минобороны, "выдерживает темпы поставки в войска" этого ракетного комплекса "Ярс" как в стационарном, так и в шахтном и подвижном вариантах.

В мае начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк заявлял, что до конца года мобильными ракетными комплексами "Ярс" оснастят два ракетных полка под Барнаулом. В декабре 2019 года сообщалось о заступлении на боевое дежурство первого полка с "Ярсами" под Барнаулом.
Сообщалось, что полностью на "Ярс" мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское, Новосибирское и Иркутское соединения. В активной фазе перевооружения тогда находились Козельское (стационарного базирования) и Барнаульское (мобильного базирования) соединения.

"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Пришла на смену "Тополю".

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