Лед аномальной толщины обнаружен в Каспийском море

Российский гидрометцентр рассказал о ледоставе на Азовском море и о том, какой будет погода в январе.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Азовское море начало замерзать раньше обычного, а на севере Каспийского моря толщина льда превышает норму на 30%. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Из-за того, что значительные морозы отмечались на юге европейской части России. Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда", - отметил он.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина уточнила, что на европейской территории России, на севере Западной Сибири, а также на Таймыре и Урале январь будет не слишком суровым, однако температура будет лишь на градус превышать климатическую норму. При этом в Западной Сибири, Амурской и Иркутской областях, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях ожидаются морозы.

В средней полосе России синоптики прогнозируют характерную для января погоду: до минус одного — восьми днем и до минус шести — тринадцати ночью. Однако может похолодать и до минус 25 ночью и минус 20 днем. Морозы до минус 33 синоптики ожидают на восточной части Архангельской области и в Коми.

До минус 20-30 градусов ожидаются на севере Западной Сибири. Москвичам синоптик пообещала нормальную январскую погоду: ночью температура будет падать до минус шести — одиннадцати, днем — колебаться от минус одного до минус шести.

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