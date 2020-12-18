Россия оспорит запрет на посещение президентом Олимпийских игр

Решение о том, что российским президенту, премьеру, другим членам правительства и спортивным чиновникам запрещено участвовать в официальных мероприятиях, было принято CAS 17 декабря.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое запретило президенту России Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, будет оспорено. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее CAS запретил российскому лидеру посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет. Об этом сообщается в релизе суда. Запрет касается "представителей правительства России". Как отмечается в специальном пункте постановления, к ним относятся в том числе "заместители министров, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент Российской Федерации".

"Это решение - абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", - заявил Владимир Джабаров.

Спортивный арбитражный суд в четверг встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) - российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в 1,27 миллиона долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с января 2019 года до даты решения.

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