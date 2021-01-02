Прощай, "человек-амфибия": не стало Владимира Коренева

Актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в известном фильме "Человек-амфибия", умер на 81-м году жизни.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Советский и российский актер, народный артист России Владимир Коренев скончался в возрасте 80 лет, сообщила РИА Новости его дочь Ирина Коренева.

Артист обрел всесоюзную славу после того, как сыграл главную роль в фильме "Человек-амфибия". Лента в 1962 году стала лидером советского кинопроката.

© Photo : Lenfilm (1961) Владимир Коренев в роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия".

Родился Владимир Борисович в Крыму в семье будущего контр-адмирала. До начала Великой Отечественной войны семья Кореневых жила в Севастополе на Красной горке. С началом войны все, кроме отца, эвакуировались в Армению.

Борис Леонидович Коренев воевал в Крыму, после войны семья воссоединилась в Ялте.

В 1957 году Владимир Коренев поступил в ГИТИС и на последнем курсе получил предложение сыграть главную роль в фильме "Человек-амфибия" по научно-фантастическому роману Александра Беляева.

© Sputnik Владимир Коренев и Анастасия Вертинская в фильме "Человек-амфибия" (режиссер Владимир Чеботарев).

В 1961 году артист пришел в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — Электротеатр Станиславский).

До 2015 года работал художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

Заслуженный артист РСФСР, в 1998 году был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.

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