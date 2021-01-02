Стало известно, сколько россиян привились от COVID-19

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Прививку от коронавируса получили уже 800 тысяч россиян, об этом журналистам заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. По словам министра, регионы страны получили свыше полутора миллионов доз препарата.

"Вакцинация идет очень активно <...> с учетом всех данных по вакцинированным — это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину", — сказал Мурашко.

Гражданская вакцинация от COVID-19 стартовала в России в начале декабря. Сейчас доступна вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — 100 процентов.

Вакцинация предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Как заявляют разработчики, иммунитет к коронавирусу окончательно формируется через три недели после второй инъекции.

Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Вакцинация противопоказана беременным и кормящим грудью женщинам.

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