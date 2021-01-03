Россияне сыграют с канадцами в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Накануне в четвертьфинале молодежная сборная РФ обыграла команду Германии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В полуфинале чемпионата мира молодежная сборная России встретится с командой Канады, первенство проходит в канадском Эдмонтоне, передает РИА Новости.

Накануне сборная США обыграла словаков в четвертьфинале турнира со счетом 5:2. Российская команда в четвертьфинале победила сборную Германии — 2:1.Полуфинальные пары образованы в соответствии с рейтингом команд по итогам группового этапа. Сборная России сыграет с канадцами, во втором полуфинале встретятся команды США и Финляндии.

Полуфиналы пройдут 5 января. Сборные России и Канады начнут встречу в 1.00, американцы и финны — в 4.30 по кишиневскому времени.

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