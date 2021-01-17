Крещенские купания во время пандемии: советы врача

Неотъемлемой частью праздника Крещения Господня являются купания в открытых водоемах, однако в условиях эпидемии коронавируса верующим нужно соблюдать осторожность.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Как отдать дань старинной традиции и в то же время не подвергнуть опасности свое здоровье, объяснил в интервью радио Sputnik российский врач-терапевт Алексей Хухрев.

Первая рекомендация касается выбора места купания: оно должно быть соответствующим образом оборудовано. Кроме того, нужно заранее подготовить все, что понадобится после выхода из воды, чтобы не замерзнуть.

© Sputnik / Miroslav Rotari Крещенские купания - ежегодная традиция и в Молдове.

Врач отмечает, что после выхода из воды обязательно нужно встать на что-то теплое - иначе есть риск примерзнуть ко льду. "Надо быстро растереться и одеться", – советует он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Празднование Крещения в Молдове

Алексей Хухрев особо подчеркнул, что от купания на морозе лучше воздержаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями."Резкая смена температуры может вызвать спазм, в том числе коронарных артерий, спровоцировать инфаркт и все что угодно", – объяснил он. Также категорически не рекомендуется окунаться в прорубь людям в состоянии алкогольного опьянения.

© Sputnik / Miroslav Rotari Празднование крещения в Молдове.

Учитывая пандемию коронавируса, в этом году во время крещенских купаний следует соблюдать особые предосторожности. Лучше выбирать для погружения в купель то время, когда людей возле нее будет меньше всего, посоветовал Хухрев.

Что касается представителей церкви, некоторые из них вовсе намерены отказаться от купания. Так, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион накануне отметил, что крещенские купания не являются каким-то церковным ритуалом или предписанием, и рассказал, что в нынешнем году решил в прорубь не погружаться. "Я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - отметил он.

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