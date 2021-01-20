Песков: Путин - сторонник развития отношений с США, но нет взаимности

Пресс-секретарь президента России рассказал представителям СМИ о том, какой позиции в отношениях с США придерживается российский лидер.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с США, но уже несколько лет его настрой не встречает взаимности за океаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитирует РИА Новости.

"Вы знаете, что Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития в российско-американских отношениях, потому что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно. К сожалению, этот настрой Путина на протяжении последних достаточно многих лет не встречает взаимности за океаном", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос журналистов, были ли телефонные контакты между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия, Песков рассказал, что 6-7 января таких контактов не было.

Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что хочет выяснить, говорил ли Трамп со своим российским коллегой в день штурма Капитолия.

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