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Президент РФ В. Путин

Президент РФ: деловую активность в ЕАЭС необходимо восстановить

© Sputnik / Михаил Климентьев
Россия
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Sputnik Молдова
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Президент России Владимир Путин принял участие во встрече по вопросам интеграции на пространстве ЕАЭС.

Покупка населением продовольственных товаров
© Sputnik / Maxim Bogovid
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. О необходимости восстановить деловую активность и рост занятости в Евразийском экономическом сообществе президент России Владимир Путин заявил на встрече по вопросам интеграции на пространстве ЕАЭС, прошедшей в онлайн-формате.  

Как пишет РИА Новости, российский лидер отметил, что эпидемия коронавируса и ее последствия сказались на положении дел в экономике и социальной сфере.

"Мы это все должны учитывать. Сократился валовый внутренний продукт, промышленное производство. Снизились объемы торговли. Что в итоге отразилось – ну, к сожалению, и не могло не отразиться – на рынке труда", - подчеркнул Путин.

Он заявил, что на пространстве ЕАЭС в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и работают успешно. Решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжается, сообщил президент России. 

В качестве примера успешной реализации он привел создание единого рынка, производство и оборот лекарств и медицинских изделий, подчеркнув, что в условиях пандемии нужно эффективно координировать усилия стран-участниц, в том числе в сфере лекарственного оборота.

Президент РФ В. Путин принял участие в заседании ЕАЭС
© Sputnik / Алексей Никольский
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"С первого января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилами и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы это все прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом - эпидемией коронавируса. Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан", – отметил Владимир Путин.

По его словам, взаимный товарооборот стран ЕАЭС за шесть лет существования этой структуры вырос более чем на треть, вопреки некоторым прогнозам увеличилась и доля стран союза во внешней торговле России.

"За это время, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое. Так, в 2019 году взаимный товарооборот государств союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35% и составил 61,6 миллиарда долларов. Увеличилась вопреки некоторым прогнозам и доля стран ЕврАзЭС во внешней торговле России - с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020-м", – сообщил Путин.

Устойчивыми темпами развивается и внешняя торговля стран союза в целом, ее прирост составил 27%, добавил президент РФ. По его словам, такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами ЕАЭС.

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