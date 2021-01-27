Путин на форуме в Давосе: Россия и Европа должны быть вместе

Российский лидер в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме говорил о глобальной экономике, социальных проблемах и взаимодействии между странами.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. У России и Европы есть общие фундаментальные вещи, такие, как культура, по сути это одна цивилизация. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация", – отметил он, говоря о том, каким видит будущее отношений между Россией и Европой.

"Здесь важно только одно, нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее", - отметил он.

По словам Путина, если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. "Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной", – заключил российский лидер.

В своем выступлении российский лидер также обозначил целый ряд важных тем.

Избежать деградации

Путин особо подчеркнул: социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки.

"Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории", – отметил он.

При этом ключевым мировым вызовом российский президент назвал социально-экономические проблемы. Решением и основной задачей при этом является выход из бедности.

"По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении", – уточнил Путин.

Рост экономических проблем играет весомую роль в расколе общества и порождает социальную, расовую, национальную нетерпимость, заявил президент РФ. "Причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с казалось бы устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы", – добавил он.

Перекосы в социальном развитии Путин считает итогом догматической политики стран в 1980-х годах прошлого века.

"По оценкам международной организации труда, в 2019 году 21%, или 267 миллионов молодых людей в мире, нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих 30% живут с доходов ниже 3,2 доллара США в сутки. Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века и зачастую вульгарно провалившихся и догматических", - заявил Путин.

Он также отметил растущую поляризацию общественных взглядов и обострение популизма в мире, что неизбежно сказывается на международных отношениях.

Роль государства в развитии мировой экономики

Особое внимание Путин уделил мировому экономическому развитию, отметив угрозу, которую несет нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой. По его словам, определенные надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием.

Однако, подчеркнул российский лидер, восстановление экономики после кризиса в мире идет непросто и сопровождается ростом социальной напряженности.

"Только за первые 9 месяцев прошлого года потеря трудового дохода в мире составила 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти, а значит, растет и социальная напряженность в обществе. При этом посткризисное восстановление идет непросто. Если 20-30 лет назад проблему можно было решить за счет стимулирующей макроэкономической политики,... то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя", – заявил он.

Путин привел и некоторые другие цифры. Так, по его словам, доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных они не росли.

"Глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных и, прежде всего, американских и европейских компаний... Если говорить о прибыли компаний – кому достались доходы? Ответ известен, очевиден – одному проценту населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась, и знаете в какую величину? Втрое", – сказал президент РФ.

Итогом, как отметил Путин, стало то, что "миллионы людей, даже в богатых странах, перестали видеть перспективу прибавления своих доходов", при этом они должны решать вопросы охраны здоровья, обеспечения качественного образования для детей.

В этой связи российский лидер выразил мнение, что основой для развития мировой экономики станет растущая роль государства. "Надо повысить ответственность между странами", – также заявил он.

"Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки. Фактически в развитых странах, да и в развивающихся, мы уже наблюдаем такие тенденции. Повышение роли государства в социально-экономической сфере на национальном уровне, очевидно, требует большей ответственности, тесного межгосударственного взаимодействия и в вопросах глобальной повестки", – разъяснил Путин.

О глобальной безопасности

Неспособность и неготовность разрешать проблемы глобальной безопасности по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны – об этом Владимир Путин заявил, отмечая деградацию системы в целом. В мире множатся региональные конфликты, происходит ослабление международных институтов. "Противоречия все-таки закручиваются, что называется, "по спирали", – сказал он.

"Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", – подчеркнул Путин.

Однако он отметил возрастание градуса агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран. При этом можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов, заявил российский лидер.

"Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничения финансовой, технологической, информационной сферы – подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы, вот в чем опасность", – сказал Путин.

Важно выстроить механизм согласования их интересов разных сфер развития, сформировавшихся в мире, чтобы это не обернулось анархией, считает он.

"Реальность такова, что в мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития со своими самобытными моделями, моделями политическими, системами политическими, общественными институтами, и сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы многообразие, абсолютно естественная конкуренция полюсов развития не обернулись анархией, чередой затяжных конфликтов", – сказал президент РФ.

И о вакцине

Доступность вакцины от коронавируса нужно повышать, и для этого следует координировать усилия в мире, а также оказать помощь африканским странам, заявил Путин, уточнив, что речь идет о наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации.

"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу", – отметил он.

По мнению российского лидера, соперничество между странами может сыграть положительную роль в переломные моменты и побудить к объединению усилий на самых важных направлениях.

"Дорогие друзья, все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, и не прекращаются, и не прекратятся никогда, и противоречия, столкновения интересов на самом деле - естественная вещь для столь сложного организма, как сегодняшняя человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты не мешало, а напротив побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас как раз такой период", – сказал Путин.

Давосский форум впервые за 50 лет проходит в онлайн-формате – из-за пандемии. Виртуальная конференция Всемирного экономического форума началась в понедельник и завершится в пятницу, 29 января. Президент России Владимир Путин выступил на форуме впервые с 2009 года и первый раз как глава государства.

Выступления на форуме также подготовили канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьеры Израиля Бенджамин Нетаньяху и Индии – Нарендра Моди.

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