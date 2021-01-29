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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на воздушном параде Победы в Москве

Пятое поколение в действии: кадры подготовки и полет истребителя Су-57

© Sputnik / Андрей Станавов
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210129/33427483/pyatoe-pokolenie-v-deystvii-kadry-poleta-pervogo-seriynogo-istrebitelya-su-57.html

Су-57, разработанный в компании "Сухой", является самым современным на сегодняшний день российским военным самолетом.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Кадры стадии подготовки и полета первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 опубликовала в пятницу Объединенная авиастроительная корпорация, пишет РИА Новости.

На видео показаны последние приготовления и проверка Су-57 на авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В конце истребитель разгоняется и взлетает в небо.
Российские многофункциональные истребители пятого поколени
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Путин: Су-57 – лучший истребитель в мире

Су-57, разработанный в компании "Сухой", — самый современный российский военный самолет, который построен на совершенно новой платформе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года.

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