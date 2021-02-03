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Архивное фото. Взлетно-посадочная полоса аэропорта и шасси самолета

Россия возобновляет транспортное сообщение с некоторыми странами

© Sputnik / Alexander Kryazhev
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210203/33478875/russia-vozobnovlyaet-soobschenie-s-ryadom-stran.html

Документы о возобновлении перелетов в среду подписал глава российского правительства на основе информации оперштаба по COVID-19.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина.

Разморозка самолета в аэропорту
© AFP 2020 / Martin Bureau
Можно по воздуху: с какими странами Россия возобновляет авиасообщение

Отмечается, что решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва - Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск - по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении авиасообщения России с Азербайджаном и Арменией. 

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва - Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва - Ереван, четыре рейса в неделю)", - говорится в сообщении. 

Также с 8 февраля увеличивается на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва - Бишкек с одного в неделю до трех.

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