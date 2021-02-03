На слова адмирала США о возможности ядерной войны ответили в Госдуме

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Заявление, нашедшее отражение в статье главы Стратегического командования США американского адмирала Чарльза Ричарда для февральского выпуска официального издания Военно-морского института, является "очередным спичем" для СМИ.

Об этом в беседе с журналистами RT рассказал депутат Государственной думы России Руслан Бальбек. По его словам, в публикации не содержится ничего нового, только мысли об увеличении оборонного бюджета США.

"И в период пандемии отвлечь население очередными якобы угрозами со стороны России — хороший повод требовать у конгресса денег… Так что ничего не ново в нашем мире. Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, а под лозунгом заботы о стране бюджет Пентагона вырос до неимоверных размеров", — подчеркнул он.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в своейвысказался о вероятности ядерной войны с Россией и КНР.

По его мнению, пока Министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.

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