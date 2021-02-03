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Здание Государственной Думы РФ

На слова адмирала США о возможности ядерной войны ответили в Госдуме

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210203/33480758/na-slova-admirala-usa-o-vozmozhnosti-yadernoy-voyny-otvetili-v-gosdume.html

В беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал статью, написанную главой Стратегического командования США адмиралом Чарльзом Ричардом.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Заявление, нашедшее отражение в статье главы Стратегического командования США американского адмирала Чарльза Ричарда для февральского выпуска официального издания Военно-морского института, является "очередным спичем" для СМИ.

Об этом в беседе с журналистами RT рассказал депутат Государственной думы России Руслан Бальбек. По его словам, в публикации не содержится ничего нового, только мысли об увеличении оборонного бюджета США.

"И в период пандемии отвлечь население очередными якобы угрозами со стороны России — хороший повод требовать у конгресса денег… Так что ничего не ново в нашем мире. Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, а под лозунгом заботы о стране бюджет Пентагона вырос до неимоверных размеров", — подчеркнул он. 

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© Photo : Master Sgt. Alejandro Licea
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Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в своей статье высказался о вероятности ядерной войны с Россией и КНР.

По его мнению, пока Министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.

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