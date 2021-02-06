21:22 06 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар

"Фортуна" в водах Дании: началась укладка труб "Севпотока - 2"

© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
Россия
Получить короткую ссылку
83 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/06/33521934.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210206/33521987/fortuna-v-vodakh-danii-nachalas-ukladka-trub-sevpotoka-2.html

Трубоукладчик 24 января начал работы по возобновлению строительства газопровода, сейчас они идут в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока - 2" в водах Дании, об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG, пишет РИА Новости.

Северный поток-2
© Sputnik / Сергей Гунеев
Шредер: "Северный поток - 2" обеспечит энергоснабжение следующего поколения

В датских водах необходимо уложить участок в 120 километров, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.

Как говорится в заявлении Nord Stream 2 AG, "Фортуна" успешно провела морские испытания и в субботу приступила к трубоукладке. Работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

"Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим допонительно", — добавили в Nord Stream 2 AG.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Фортуна" под санкциями: США вводят ограничения для трубоукладчика "Севпотока–2"
"Хитрость, которая на виду": споры ФРГ и США по "Севпотоку – 2" продолжаются


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Жители Ханоя готовятся к встрече Нового года по лунному календарю.
Фото - Подготовка к встрече Нового года во Вьетнаме
Поставил всех на уши: енот спрятался под капот автомобиля
Видео - Спрятался под капот и поставил всех на уши: енот-выживальщик
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться