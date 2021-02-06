"Фортуна" в водах Дании: началась укладка труб "Севпотока - 2"

Трубоукладчик 24 января начал работы по возобновлению строительства газопровода, сейчас они идут в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока - 2" в водах Дании, об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG, пишет РИА Новости.

В датских водах необходимо уложить участок в 120 километров, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.

Как говорится в заявлении Nord Stream 2 AG, "Фортуна" успешно провела морские испытания и в субботу приступила к трубоукладке. Работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

"Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим допонительно", — добавили в Nord Stream 2 AG.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

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