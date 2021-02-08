Путин - о науке: кто будет первым, тот будет править миром

В День российской науки президент страны Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире растут, и кто будет первым, тот будет править миром – об этом заявил российский лидер Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по науке и образованию.

"Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, об это я уже сказал в начале... и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества", – отметил он.

Президент России сказал, что у страны есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки, подчеркнув ее важность в плане национальной безопасности.

"Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей", – сказал Путин на заседании.

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Однако президент обратил внимание на существование проблем по объединению усилий различных структур для достижения результатов в науке. По его мнению, нужно работать сообща, а не "растаскивать по мелким квартиркам".

"Значимым интегральным результатом наших усилий по развитию науки считаю повышение общественного авторитета, признание труда исследователей, рост престижа этой профессии среди молодежи", – отметил Путин.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент РФ В. Путин

Российский лидер привел в своем выступлении и некоторые цифры. Так, с 2016 года число семей, готовых поддержать решение детей посвятить себя науке, увеличилось почти вдвое. А каждый десятый студент в стране готов выбрать научную карьеру.

"Отечественная наука по своему кадровому составу действительно становится одной из самых молодых в мире. Совсем недавно мы еще переживали, что наука стареет, ситуация меняется и при этом наша молодежь добивается значимых результатов в медицине, в генетике, в квантовой физике, в других перспективных направлениях", – подчеркнул Путин.

В ближайшее время президент намерен провести серию специальных совещаний по реализации комплексных программ по внедрению новых технологий. Путин уточнил, что речь идет об ускоренной цифровизации, защите окружающей среды, новых экологически чистых источниках энергии, передовых медицинских технологиях.

"Уже запущены крупные научно-технологические программы в сельском хозяйстве и генетике, то есть как раз в тех сферах, где достижения ученых могут существенно повысить качество и продолжительность жизни, улучшить здоровье наших граждан", – рассказал он.

Был затронут на заседании и вопрос продвижения в мире российских вакцин от коронавируса. Путин отметил лидирующие позиции России по созданию препаратов от COVID-19.

"Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса", - подчеркнул он, напомнив, что Россия - единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной разработки.

"Без всякого сомнения, это крупный научный успех", - добавил Путин.

На заседании президент России также дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине.

Заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию прошло в режиме видеоконференции. В конце декабря указом президента 2021 год был объявлен в РФ годом науки и технологий.

День российской науки ежегодно отмечается 8 февраля, праздник был учрежден указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".

Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.

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