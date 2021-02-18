Захарова: рассчитываем, что Кишинев воздержится от политизации работы посольства РФ

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление МИДЕИ Молдовы об участии посла РФ в организованном Тирасполем мероприятии в режиме видеосвязи.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Москва рассчитывает, что молдавские партнеры будут воздерживаться от политизации деятельности посольства России в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы 15 февраля выразило недовольство в связи с участием посла России в республике Олега Васнецова в заседании коллегии МИД Приднестровья, которое проходило в режиме видеоконференции.

"Несколько дней назад пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы неоднозначно отреагировала на присутствие посла нашей страны на одном из приднестровских мероприятий. Оно состоялось 10 февраля в режиме видеосвязи. В своем комментарии она призвала аккредитованных в стране дипломатов воздерживаться от участия в мероприятиях, организованных тираспольскими структурами", – напомнила Захарова.

По ее словам, подобная реакция вызывает недоумение.

"В Кишиневе прекрасно знают, что Россия не ставит под сомнение территориальную целостность Республики Молдова, является гарантом, посредником приднестровского урегулирования и выступает за поступательное развитие российско-молдавских отношений в духе и принципах, заложенных в двустороннем договоре о дружбе и сотрудничестве от 2001 года", – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Действия посла России в Молдове, как отметила Захарова, полностью соответствуют этим принципам.

"В Кишиневе также должны осознавать, что без поддержания контактов со сторонами конфликта просто невозможно выполнять посреднические функции в приднестровском урегулировании. Кроме того, в круг обязанностей любого посла входит развитие связей с регионами страны пребывания опять же в рамках дипломатической практики, что и было сделано, и поддержания контактов с находящейся там диаспорой его собственной страны", – сказала представитель МИД России.

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По ее словам, подобная работа, включающая поездки по субъектам Российской Федерации, ведется посольством Молдовы в Москве.

"И, собственно, никакой аллергии у российской стороны это не вызывает. Там более когда речь идет о видеоконференции. Мы рассчитываем, что наши молдавские партнеры будут воздерживаться от политизации деятельности посольства России в Кишиневе таким образом", – заключила Захарова.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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