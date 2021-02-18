17:51 18 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Захарова: рассчитываем, что Кишинев воздержится от политизации работы посольства РФ

Пресс-служба МИД РФ
Россия
Получить короткую ссылку
13720
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1d/32686143.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210218/33687300/zakharova-rasschityvaem-chto-chisinau-vozderzhitsya-ot-politizatsii-raboty-posolstva-rf.html

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление МИДЕИ Молдовы об участии посла РФ в организованном Тирасполем мероприятии в режиме видеосвязи.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Москва рассчитывает, что молдавские партнеры будут воздерживаться от политизации деятельности посольства России в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Флаги России и Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Есть ли у Молдовы шансы плотно экономически взаимодействовать с Россией

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы 15 февраля выразило недовольство в связи с участием посла России в республике Олега Васнецова в заседании коллегии МИД Приднестровья, которое проходило в режиме видеоконференции.

"Несколько дней назад пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы неоднозначно отреагировала на присутствие посла нашей страны на одном из приднестровских мероприятий. Оно состоялось 10 февраля в режиме видеосвязи. В своем комментарии она призвала аккредитованных в стране дипломатов воздерживаться от участия в мероприятиях, организованных тираспольскими структурами", – напомнила Захарова.

По ее словам, подобная реакция вызывает недоумение.

"В Кишиневе прекрасно знают, что Россия не ставит под сомнение территориальную целостность Республики Молдова, является гарантом, посредником приднестровского урегулирования и выступает за поступательное развитие российско-молдавских отношений в духе и принципах, заложенных в двустороннем договоре о дружбе и сотрудничестве от 2001 года", – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Майя Санду.
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду: формат "5+2" остается основной площадкой переговоров по Приднестровью
Действия посла России в Молдове, как отметила Захарова, полностью соответствуют этим принципам.

"В Кишиневе также должны осознавать, что без поддержания контактов со сторонами конфликта просто невозможно выполнять посреднические функции в приднестровском урегулировании. Кроме того, в круг обязанностей любого посла входит развитие связей с регионами страны пребывания опять же в рамках дипломатической практики, что и было сделано, и поддержания контактов с находящейся там диаспорой его собственной страны", – сказала представитель МИД России.

Чеботарь прокомментировала формат переговоров по Приднестровью "5+2">>>

По ее словам, подобная работа, включающая поездки по субъектам Российской Федерации, ведется посольством Молдовы в Москве.

"И, собственно, никакой аллергии у российской стороны это не вызывает. Там более когда речь идет о видеоконференции. Мы рассчитываем, что наши молдавские партнеры будут воздерживаться от политизации деятельности посольства России в Кишиневе таким образом", – заключила Захарова. 

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Лавров: Россия против попыток включить Молдову вместе с Приднестровьем в НАТО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Уходит эпоха... памяти Андрея Мягкова
Жилищный вопрос: почему Дональда Трампа хотят выселить из “Мар-а-Лаго”
Видео: Жилищный вопрос для экс-президента: почему хотят выселить Дональда Трампа
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться