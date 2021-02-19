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Тренер Татьяна Тарасова и фигурист Алексей Ягудин

Видео: Ягудин спародировал Тарасову и рассмешил подписчиков

© Sputnik / Антон Денисов
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210219/33699520/video-yagudin-sparodiroval-tarasovu-i-rassmeshil-podpischikov.html

Небольшое видео с пародией на заслуженного тренера России Татьяну Тарасову знаменитый спортсмен разместил в своем аккаунте в соцсети.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассмешил подписчиков, опубликовав в Instagram видео с пародией на заслуженного тренера России Татьяну Тарасову, пишет РИА Новости.

На видео экс-фигурист примерил парик, очки, а также надел шубу, как у Тарасовой. "Алеша, сынок, я скучала. Иди ко мне на ручки, покачаю", — говорит Ягудин измененным под Тарасову голосом.

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Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Подписчики аккаунта спортсмена пришли в восторг и рассыпались в комплиментах, подметив точность в передаче образа. "Ох, выпорет тебя Т. А.", - написал один из них. "Браво! Сколько же чертиков внутри Ягудина!" - отметила другая подписчица.

В 1998 году Ягудин перешел от тренера Алексея Мишина к Тарасовой. Под ее руководством фигурист стал олимпийским чемпионом в Солт-Лейк-Сити.

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