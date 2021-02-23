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Парусный линейный корабль Полтава и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.

"Морская держава": новый спецпроект МИА "Россия сегодня"

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210223/33746306/morskaya-derzhava-novyy-spetsproekt-mi-rossiya-segodnya.html

Материалы, собранные журналистами агентства совместно с экспертами и историками, позволят проследить путь развития корабельного дела в России.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. На площадке флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" – сайте ria.ru – при поддержке AO "Объединенная судостроительная корпорация" и Российского исторического общества (РИО) 23 февраля стартовал спецпроект "Морская держава", посвященный 325-й годовщине создания российского флота и предстоящему празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.

Корабли ВМФ России на военно-морском параде.
© Sputnik / Александр Гальперин
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Благодаря проекту каждый сможет познакомиться с событиями, которые сделали Россию великой морской державой, а также с редкими артефактами и документами, узнать о героях, которые сегодня живут среди нас.

Как отметил глава РИО Сергей Нарышкин, материалы, собранные журналистами агентства совместно с экспертами и историками, позволят проследить путь развития корабельного дела в России и по-новому взглянуть на фигуру самого царя-плотника.

"Полагаю, что знакомство с этим ресурсом будет полезно всем любителям отечественной истории", – подчеркнул он.

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