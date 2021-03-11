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Президент РФ В. Путин провел совещание о мерах по повышению инвестиционной активности

2020 год стал худшим для экономики после Второй мировой - Путин

© Sputnik / Алексей Дружинин
Россия
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Sputnik Молдова
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Заявления прозвучали на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности, оно прошло в режиме видеоконференции.

КИШИНЕВ, 11 мар  – Sputnik. Худшим для мировой экономики с середины прошлого века назвал 2020 год президент России Владимир Путин, ситуация обусловлена пандемией коронавируса. 

Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны... По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента. Причины – объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом", - отметил российский лидер в рамках совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. 

Президент РФ В. Путин провел совещание о мерах по повышению инвестиционной активности
© Sputnik / Алексей Дружинин
Президент РФ В. Путин провел совещание о мерах по повышению инвестиционной активности

Он напомнил, что "внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий".

Владимир Путин также  отметил, что в сложившийся кризис Россия впервые в современной истории смогла смягчить макроэкономическую политику. По его словам, это говорит о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры.

Глава государства также подчеркнул, что спад уже удалось преодолеть — это видно по динамике внутреннего спроса и снижению уровня безработицы. Справиться с кризисом помогли своевременно принятые меры поддержки бизнеса и отраслей экономики.

Сбор урожая апельсинов в Бразилии, архивное фото
© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
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В январе ООН опубликовала доклад об экономической ситуации в мире, пишет РИА Новости. В документе отмечается, что спад мировой экономики составил около 4,3 процента. Это худший показатель со времен Великой депрессии. Даже в 2009 году во время рецессии мировой объем производства снизился на 1,7 процента. При этом в развитых странах ВВП сократился на 5,6 процента. В США снижение составило 3,5 процента, в России — 3,1 процента.

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