2020 год стал худшим для экономики после Второй мировой - Путин

Заявления прозвучали на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности, оно прошло в режиме видеоконференции.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Худшим для мировой экономики с середины прошлого века назвал 2020 год президент России Владимир Путин, ситуация обусловлена пандемией коронавируса.

"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны... По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента. Причины – объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом", - отметил российский лидер в рамках совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

© Sputnik / Алексей Дружинин Президент РФ В. Путин провел совещание о мерах по повышению инвестиционной активности

Он напомнил, что "внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий".

Владимир Путин также отметил, что в сложившийся кризис Россия впервые в современной истории смогла смягчить макроэкономическую политику. По его словам, это говорит о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры.

Глава государства также подчеркнул, что спад уже удалось преодолеть — это видно по динамике внутреннего спроса и снижению уровня безработицы. Справиться с кризисом помогли своевременно принятые меры поддержки бизнеса и отраслей экономики.

В январе ООН опубликовала доклад об экономической ситуации в мире, пишет РИА Новости. В документе отмечается, что спад мировой экономики составил около 4,3 процента. Это худший показатель со времен Великой депрессии. Даже в 2009 году во время рецессии мировой объем производства снизился на 1,7 процента. При этом в развитых странах ВВП сократился на 5,6 процента. В США снижение составило 3,5 процента, в России — 3,1 процента.

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