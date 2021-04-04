Президент России заслушает отчет о выполнении послания Федеральному собранию

Предыдущее послание Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 15 января прошлого года, тогда российский лидер выступил с рядом инициатив.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание, на котором заслушает отчет об исполнении поручений после прошлогоднего послания Федеральному собранию, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

Тогда политик предлагал внести разные поправки в Конституцию, продлить программы социальных выплат, наладить поставки жизненно важных лекарств, увеличить количество бюджетных мест в вузах.

Дата нового послания пока не определена. Ранее пресса писала, что Кремль наметил мероприятие на 22 апреля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Одна из возможных тем обращения главы государства — дополнительная финансовая поддержка регионов РФ и реструктуризация их долгов.

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