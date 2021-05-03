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Машины скорой медицинской помощи

Сбил насмерть мать: водителю - всего шесть лет

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210503/34619334/Sbil-nasmert-mat-voditelyu-vsego-shest-let.html

Подлинная трагедия разыгралась в Курской области России: баловство ребенка за рулем привело к гибели его матери.

КИШИНЕВ, 3 мая  – Sputnik. Севший за руль автомобиля шестилетний ребенок случайно сбил задним ходом свою маму, женщина скончалась. Инцидент произошел в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Скорая помощь
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По данным ведомства, трагедия произошла днем в воскресенье на кладбище в городе Щигры.

"По предварительным данным, несовершеннолетний, 2015 года рождения, в отсутствие взрослых сел за руль автомобиля ВАЗ 21074, завел его и при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1994 года рождения (его мать)", — говорится в сообщении.

Как уточняется, она пыталась удержать руками покатившуюся машину, чтобы та не столкнулась с припаркованной сзади иномаркой. В результате ее зажало между двумя автомобилями.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.

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